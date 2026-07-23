Ya puede comprar su entrada para el concierto de Ana Torroja: estos son los precios
La artista española estará en Costa Rica el próximo 8 de octubre como parte de su tour internacional ‘Se ha acabado el show’.
Ana Torroja, emblemática voz del pop español y reconocida por su participación en el grupo Mecano, se presentará en Costa Rica el 8 de octubre a las 8 p. m. en el Teatro Melico Salazar.
Hijo de la Luna y Me cuesta tanto olvidarte figuran entre los temas que marcaron el género a nivel internacional y que sonarán en el evento.
La gira Se ha acabado el show recorrerá Europa y Latinoamérica. Las entradas para el concierto que se realizará en nuestro país están disponibles a partir de este jueves 23 de julio en Eticket.cr y los precios oscilan entre ₡31.800 y ₡74.200, dependiendo de la ubicación.
Los tarjetahabientes de American Express tendrán acceso el 23 y 24 de julio, mientras que los clientes de Bac Credomatic lo obtendrán el 25 y 26 de julio.
Quienes porten otras tarjetas podrán adquirir sus entradas a partir del 27 de julio, y con opción de tasa cero a 3 meses.
A continuación podrá confirmar la lista de precios oficiales proporcionados por el evento:
- Luneta central: ₡74.200.
- Luneta lateral A a C: ₡74.200.
- Luneta lateral D en adelante: ₡69.800.
- Palcos primer piso: ₡69.800.
- Balcón segundo piso: ₡69.800.
- Palcos segundo piso: ₡64.200.
- Balcón tercer piso: ₡48.700.
- Palcos tercer piso: ₡34.900.
- Galería cuarto piso general: ₡31.800.