Ya puede comprar su entrada para el concierto de Ana Torroja: estos son los precios

Ana Torroja, emblemática voz del pop español y reconocida por su participación en el grupo Mecano, se presentará en Costa Rica el 8 de octubre a las 8 p. m. en el Teatro Melico Salazar.

Hijo de la Luna y Me cuesta tanto olvidarte figuran entre los temas que marcaron el género a nivel internacional y que sonarán en el evento.



La gira Se ha acabado el show recorrerá Europa y Latinoamérica. Las entradas para el concierto que se realizará en nuestro país están disponibles a partir de este jueves 23 de julio en Eticket.cr y los precios oscilan entre ₡31.800 y ₡74.200, dependiendo de la ubicación.



Los tarjetahabientes de American Express tendrán acceso el 23 y 24 de julio, mientras que los clientes de Bac Credomatic lo obtendrán el 25 y 26 de julio.

Quienes porten otras tarjetas podrán adquirir sus entradas a partir del 27 de julio, y con opción de tasa cero a 3 meses.

A continuación podrá confirmar la lista de precios oficiales proporcionados por el evento:

