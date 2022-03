Ya nacieron las gemelas de 'El Galán': "Todavía no me lo creo"

Este jueves nacieron las gemelas de Édgar Cartín, mejor conocido por su personaje de “El Galán”.

Mariangel llegó al mundo primero: pesó 2.670 gramos y midió 47 centímetros; mientras que Maripaz, la más pequeña, pesó 2.410 gramos y midió 46 centímetros.

"Ya pasó el susto mayor, cuando me dijeron que iban a nacer. Ya hoy estoy más tranquilo, muy emocionado y yo todavía no me lo creo, es una gran felicidad. Le pido a Dios sabiduría y disfrutarlas hasta que Dios le dé vida a uno", comentó "El Galán" a Teletica.com.

Las gemelas nacieron a las 2:32 p. m. (Mariangel) y a las 2:35 p. m. (Maripaz) en el Hospital Max Peralta en Cartago.

Cartín y su pareja de hace siete años, Daniela Masís, se convirtieron en papás primerizos.