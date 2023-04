Ya hay fecha para el cuarto concierto de Christian Nodal en Costa Rica

“Ya en el álbum de El Avión había sacado Lunes Tumbao, fue cuando me puse un traje de mariachi por segunda vez y he venido trabajando desde hace varios años en la música regional. Yo crecí entre boleros y rancheras, esa música que te toca las fibras del corazón y te hace llorar, y el género urbano que me hizo atreverme a seguir mi sueño de la música. Creo que esta es la oportunidad perfecta para demostrar todo esto”, dijo el artista a Teletica.com.