¡Ya están a la venta las entradas para ver a Erreway en Costa Rica!

Veinte años después de su último encuentro, Erreway regresará a Costa Rica para reencontrarse con sus fans, y la expectativa ya se siente.

La venta oficial de entradas ya inició, a través de www.tickz.c, el único canal autorizado para adquirir los boletos.

El concierto, parte del tour internacional Juntos otra vez, se realizará el lunes 20 de octubre en Parque Viva a las 8 p. m., y promete una noche cargada de nostalgia, emoción y música en vivo.

Tras el anuncio, miles de seguidores reaccionaron con entusiasmo en redes sociales, compartiendo recuerdos, fotos y mensajes que evidencian el vínculo intacto que la banda mantiene con toda una generación.





Los boletos están disponibles en distintas locaciones y precios:

Lateral: $46.

Preferencial: $74.

Central: $91.

Golden Circle – Fan: $125.

Golden Circle – Ultra Fan: $147.

El espectáculo tendrá una duración aproximada de dos horas e incluirá los grandes éxitos que marcaron época, como Bonita de más, Sweet baby, Será porque te quiero y Memoria, entre otros.

La llegada de Erreway a Costa Rica es posible gracias a la colaboración entre 2 Mundos Agency, Output y Sophisticated Mind, junto con la productora local Cream Agency. Los organizadores destacan que se trata de un evento altamente esperado y que la venta anticipada se proyecta con gran demanda.

“Es un privilegio traer a Costa Rica un espectáculo tan icónico como el de Erreway. Su regreso conecta con la nostalgia de los años 2000 y une a toda una generación alrededor de su música e historia. Estamos emocionados de compartir este reencuentro con el público costarricense”, expresaron.

El concierto no solo será un recital, sino una experiencia que revive el espíritu de una generación entera y celebra la música que ha trascendido el tiempo.

Erreway nació en Argentina a principios de los 2000 como parte de la exitosa serie juvenil Rebelde Way, creada por Cris Morena. La banda surgió del elenco de la ficción y rápidamente se convirtió en un fenómeno musical que trascendió la pantalla, cosechando millones de fans en América Latina y Europa.



Años después, Televisa realizó un remake mexicano igual de exitoso: Rebelde, que dio origen a la reconocida banda RBD.