Ya en brazos y con una sonrisa: Periodista de Buen Día tiene a su pequeña Mariana en casa

La periodista de Buen Día, Carolina Monge, afirmó en sus redes sociales que este 31 de diciembre de 2025 será el mejor año nuevo de su vida.



A través de Instagram anunció que su hija, recién nacida, Mariana, ya está en casa cumpliendo así el sueño de ella y su esposo.

Carolina Monge y su bebé recién, Mariana.

“El mejor fin de año de nuestra vida”, dijo Monge.

Además, le agradeció a Dios a pesar de los momentos de angustia que vivió en los últimos días.

“Gracias infinitas a Dios: ¡Mariana ya está en casa! Con ella en brazos se cumplen todos nuestros sueños del 2025.



“Deseamos que su 2026 sea tan perfecto y feliz como el nuestro. Gracias por sus oraciones y cariño. Un abrazo grande de parte de los Barrantes Monge”, señaló.

La periodista dio a luz el pasado martes 23 de diciembre en una cesárea de emergencia realizada en un hospital privado de San José. Sin embargo, la bebé permaneció hospitalizada porque debía de subir de peso.



Monge, quien es mamá primeriza, de seguro tendrá un nuevo año que nunca olvidará.





