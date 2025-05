Xiomara Ramírez interpreta canción principal de nueva serie ‘Simplemente Elvirilla’

La cantante nacional Xiomara Ramírez es la voz de la canción principal de Simplemente Elvirilla, la nueva serie de Teletica que se estrena el próximo viernes 6 de junio a las 8 p. m., como parte de la franja de Viernes de Comedia.

El tema fue compuesto por el músico Deyvi Salas. Busca reflejar el espíritu alegre, cercano y familiar que caracteriza a esta historia.

La productora ejecutiva del proyecto, Gloriana Sanabria, explicó cómo fue el proceso de creación.

Por su parte, la cantante nacional no solo expresó su alegría por participar en el proyecto, sino que también recordó cómo recibió la propuesta.

“¿Cómo llegó a mis manos la propuesta? Bueno, fue muy bonito porque sinceramente no me lo esperaba. Daniel Moreno, que es el director de toda esta aventura de Elvirilla, me llamó y me preguntó si estaría dispuesta, si me hubiera gustado cantar la canción de la nueva serie… y pues, obviamente, le dije que sí. 

"Me siento muy halagada de que me haya tomado en cuenta para esta propuesta tan bonita”, compartió la artista.