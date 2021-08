"¡Wow!", la reacción de Zorán tras conocer que ganó por abismal diferencia

Zorán se coronó como el ganador de la quinta temporada de "Nace una Estrella", el programa original de canto de su Teletica. Recibió un premio de $15.000 por parte de la producción.

El joven maquillista nos comentó cómo se sintió en el momento en que dijeron su nombre, durante los últimos minutos de la gala final.

"La verdad es que me sentí bastante emocionado y, más que emocionado, muy agradecido porque la gente se tomó el tiempo para apoyarme y votar por mí. Fue algo que yo al inicio no me esperaba, entonces gala tras gala trataba de dar lo mejor porque la gente se merecía un buen show para que lo disfrutaran", dijo el cartaginés.

¿Por qué no se lo esperaba?

"Tal vez porque pensé que mis compañeros eran muy buenos y pensé que el público iba a tener a sus favoritos, que sí pasó; pero no sé, a veces uno duda de su talento, pero al pasar de la competencia uno va creyendo en sí mismo", acotó el joven.

La diferencia de votos entre Zorán y los demás adultos, Priscilla Díaz, Kike Ramírez y Leo Jara, fue abismal.

El primer lugar de Zorán alcanzó el 74.79% de los votos, el segundo lugar fue de Kike con 10.83%, le siguió Priscilla con 7.37% y de último estuvo Leo con 7.01%.





Sobre esta victoria tan marcada mencionó lo siguiente: "sí, (se ríe), eso fue como ¡wow! Yo no veo de lejos, pero lo habían puesto en una pantalla y yo no alcanzo a ver hasta ahí. Fue hasta que ya pasó el evento y ya luego me comentó Vivi y yo no lo podía creer".

¿Qué has pensado hacer con el dinero?



"Por ahora estará en una cuenta, es un dinero que no voy a tocar a menos que sea para invertirlo en mi carrera musical. Y bueno, poder compartir con la gente mi música, mi arte y que lo puedan disfrutar. Yo t engo canciones propias, pero voy a seguir escribiendo porque algunas son de hace años y ya no me identifico con algunas de ellas, ahora tengo otra madurez", agregó la estrella.

Zorán espera lanzar su primera producción musical profesional en unos seis meses. Cuando eso pase, asegura que se dedicará 100% a la música y tendrá que dejar de lado el maquillaje.

¿Extrañás a tus compañeros y al equipo de producción?

"Me hace falta ir al canal, a mi me gustaba mucho estar ahí porque la pasaba muy bien con mis compañeros y la gente de producción. Siempre me hicieron sentir como su familia y muy cómodo, pero entiendo que cada quién tiene sus compromisos y sus proyectos y no sé cuando nos volveremos a ver, queremos celebrar entre nosotros tal vez hacer una comida", finalizó el cantante.