WOS también disfrutará de Costa Rica: “Me han comentado que es una locura hermosa”

“Creo que fue por la sensación que me daba del público que me escribía bastante, eso nos incentivó a sumar a Costa Rica en esta gira. Primero, es un país que no conozco, y me han comentado que es una locura hermosa y hay que ir.

"Me han comentado que hay muchos lugares paradisiacos, que es hermoso para estar ahí, vamos a ver si puedo pasar un par de días en una playa y conocer yo con mis propios ojos", dijo WOS.