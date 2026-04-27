Wise Up* estrena ‘Diente x Diente’ y lo celebra con concierto en El Sótano

El hardcore costarricense no se detiene. Esta vez es Wise Up*, agrupación que estrena su nuevo disco, ‘Diente x Diente’, y lo presentará en sociedad este domingo con un concierto en El Sótano de Amón Solar.

El proyecto, que empezó a tomar forma a inicios de 2024, se ha consolidado, y esta nueva producción representa una de las principales cartas de presentación de su crecimiento.

‘Diente x Diente’ refleja tanto la identidad de la banda como lo que impulsa a sus integrantes.

“Nos interesa hacer hardcore que nos guste, pero sin miedo a experimentar agregando toques que le den algo pegajoso, tipo baladas de los noventas, shoegaze, grunge o algo en el medio”, explicaron sus miembros a este medio.

Además, detallaron que la música nace del aporte colectivo de todos sus miembros.

“Como banda, tratamos de agarrar todo lo que realmente nos mueve. Cada integrante aporta algo distinto, y eso se refleja en el sonido”, añadieron.

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Eddy Gamboa, Armando Salazar, Lup Berrocal, Joel Santiago y Yuz Carvajal conforman Wise Up* y ya tienen claros sus siguientes pasos.

Para los últimos meses del año, planean publicar un trabajo conjunto con Truth Be Told de Tijuana, México, y Bayside Kings de São Paulo, Brasil. El split U.N.C.S. (Unión Norte - Centro - Sur) permitirá a los ticos convertirse en puente entre ambos extremos del continente.

“Con esto también queremos visitar —o ser visitados por— estas dos bandas. Tocar en Brasil es una idea que nos gusta mucho, y volver a México siempre está sobre la mesa”, señalaron.

Trabajo en conjunto

La escena del hardcore se mueve gracias al aporte colectivo, y ‘Diente x Diente’ es ejemplo de ello.

La grabación principal se realizó en Costa Rica con Ronny Hernández de Hero Records, mientras que la producción, mezcla, algunos arreglos y el primer máster estuvieron a cargo de Taylor Young en The Pit Studio, en Los Ángeles. El máster final fue trabajado por Audiosiege, en Portland.

Entre las nueve canciones del disco destacan colaboraciones de Felipe Pérez de 424 y Ema Mora de Adiós Cometa.

A continuación, los detalles del concierto del domingo.



