Wine Fest reunirá más de 150 etiquetas de vino en su nueva edición este fin de semana

Wine Fest celebrará su décima edición —y segunda del año— los próximos 10 y 11 de julio en Nébula Center, en La Aurora de Heredia.

El evento reunirá más de 150 etiquetas de vinos nacionales e internacionales en una propuesta que combinará degustaciones, gastronomía y entretenimiento.

Los asistentes podrán recorrer diferentes estaciones con vinos de diversas regiones del mundo. También encontrarán opciones gastronómicas y presentaciones musicales en vivo durante ambas jornadas.

El festiva está dirigido tanto a personas con experiencia en el mundo del vino como a quienes desean iniciar en esta cultura. El recorrido permitirá descubrir nuevas etiquetas, conocer tendencias y conversar con especialistas del sector.

"El vino tiene una capacidad única de reunir personas y crear conversaciones. Con Wine Fest queremos ofrecer un espacio donde las personas se permitan bajar el ritmo, descubrir nuevas experiencias y disfrutar de algo tan sencillo como una buena copa acompañada de buena compañía", señaló el organizador del evento, Pablo Formal.

Los organizadores indicaron que el crecimiento del interés por este tipo de actividades motivó la realización de una segunda edición durante el mismo año. La iniciativa busca responder a la demanda de experiencias que integran gastronomía, entretenimiento y espacios de convivencia.

​"Hemos visto cómo Wine Fest se ha convertido en un punto de encuentro para amigos, parejas y familias que buscan hacer algo diferente. En esta edición queremos elevar aún más la experiencia con más etiquetas, más sabores y un ambiente que invite a quedarse, conversar y celebrar", agregó el vocero.

Las entradas para ambos días del festival ya están disponibles por medio de la plataforma NuNu CR.Los interesados también pueden consultar información adicional en las redes sociales oficiales del evento.



