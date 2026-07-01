Willie Granados y Lunita Araya lanzan nueva versión de 'Tesoro mío'

Los cantantes costarricenses Grettel Araya Mora, conocida como Lunita Araya, y William Soto Granados, conocido artísticamente como Willie Granados, unieron sus voces por primera vez para grabar una nueva versión de Tesoro mío.

El sencillo ya está disponible en plataformas digitales junto con un video oficial.

La canción es un cover del tema escrito por Rudy La Scala y popularizado en 1989 por Guillermo Dávila y Kiara. Los artistas aseguraron que buscaron darle un sonido más actual sin perder la esencia de la versión original.

​"Quisimos hacerle un arreglo más fresco, más nuevo y con un sonido más de orquesta", explicó Willie Granados durante una entrevista.

El arreglo musical estuvo a cargo de Alex Orozco. La producción comenzó entre septiembre y octubre del año pasado. El lanzamiento se aplazó hasta este año para evitar la temporada de fin de año.

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Según los intérpretes, la respuesta del público ha sido positiva desde el estreno. Ambos destacaron los comentarios sobre la combinación de sus voces, el nuevo arreglo y la historia que presenta el video.

​"Me hace gracia porque he recibido mensajes de mamás que me cuentan que sus hijas pasan poniendo la canción", comentó Luna.

El video fue grabado hace aproximadamente un mes en distintas locaciones de San José. La historia gira en torno a un triángulo amoroso. Los artistas señalaron que la letra permite dos interpretaciones sobre el destino del mensaje que expresa la protagonista.

Luna también destacó que esta sería la primera producción audiovisual oficial para Tesoro mío. Según explicó, la versión de Guillermo Dávila y Kiara solo contó con una presentación en un set y no con un videoclip narrativo.

La elección del tema surgió de manera espontánea durante una conversación entre ambos artistas. Willie Granados confesó que deseaba grabar la canción desde hacía tiempo.

Luna, por su parte, admitió que al principio consideró que era una pieza muy exigente desde el punto de vista vocal. Después de interpretarla juntos de forma improvisada, decidieron convertirla en un proyecto.

Los cantantes afirmaron que respetaron la esencia de la obra original. También procuraron mantener el estilo vocal que caracteriza a cada uno.

Tesoro mío ya se encuentra disponible en las principales plataformas digitales.



