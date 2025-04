William Levy paga fianza y queda libre tras incidentes en Florida

El actor cubano William Levy quedó libre, este martes, tras pasar la noche detenido en el condado de Broward, al sur de Florida, Estados Unidos.

El protagonista de telenovelas fue arrestado el lunes 14 de abril en la localidad de Weston por presunta conducta desordenada e intoxicación en un lugar público, además de ingreso no autorizado a propiedad privada.​

Durante una breve audiencia, Levy, de 44 años, compareció ante un juez con el uniforme carcelario y esposado. La Fiscalía presentó los cargos y anunció que se había acordado una fianza de $250 por cada uno de los delitos, sumando un total de $500. Así lo confirmaron medios internacionales como People en Español.

El juez aprobó el monto y le deseó “buena suerte” al actor antes de concluir la sesión, como se observa en un video de la audiencia. A la salida, fue recogido por su cuñado y actualmente se encuentra en su residencia junto a sus hijos.



Según reportó Hola.com, los hechos ocurrieron luego de que Levy saliera con amistades y se viera involucrado en una pelea física con otro sujeto en las inmediaciones de Weston, al norte de Miami. Aunque los motivos del altercado aún no han sido esclarecidos, se sabe que la confrontación escaló hasta un local privado, donde el actor presuntamente ingresó sin autorización, lo que generó el segundo de los cargos.



Este no es el primer incidente legal en el que se ve involucrado el actor. En octubre de 2023, las autoridades acudieron a su vivienda por una fuerte discusión con su entonces pareja, Elizabeth Gutiérrez. En aquella ocasión, aunque hubo un llamado policial, no se registró violencia física.



Ahora, Levy deberá presentarse nuevamente ante la justicia para determinar si se le impondrán sanciones o medidas adicionales. Según la legislación de Florida, las faltas por las que se le acusa podrían acarrear penas de prisión “no menores a dos años”.