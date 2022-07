Will Smith se disculpa con Chris Rock en nuevo video

Por Luanna Orjuela Murcia | 29 de julio de 2022, 9:40 AM

Will Smith publicó un nuevo video en el que se disculpa con el comediante Chris Rock por la bofetada que le dio en plena ceremonia de los Premios de la Academia, el pasado 27 de marzo.

El actor golpeó a Rock luego de que hiciera una broma sobre la cabeza rapada de su esposa, Jada Pinkett Smith, quien sufre de alopecia.

"Ha pasado un tiempo. En los últimos meses, he estado pensando mucho y trabajando mucho. Han hecho muchas preguntas justas, que quería tomarme un tiempo para responder", así inicia la grabación subida a redes sociales.



"Estaba confundido en ese momento. Todo era borroso. Me comuniqué con Chris y el mensaje que recibí es que no está listo para hablar. Cuando lo esté, me contactará. Te quiero decir, Chris, que me disculpo. Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí cuando estés listo para hablar", agregó.



Además, el actor de Hollywood aprovechó la oportunidad para disculparse con la mamá de Rock y su familia, indicó que no sabía a cuánta gente estaba hiriendo en el momento del golpe.

"No pensé en cuántas personas herí en ese momento. Teníamos una gran relación, especialmente con Tony Rock, era alguien cercano y esto probablemente sea irreparable", concluyó Smith.

Para más detalles, puede ver el video adjunto.