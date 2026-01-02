Will Smith demandado por acoso sexual y despido improcedente

El actor y cantante estadounidense Will Smith ha sido demandado por el violinista que trabajó en su más reciente gira, quien lo acusa de acoso sexual, despido injustificado y represalias, imputaciones que el artista ha rechazado. La información fue dada a conocer este viernes 2 de enero de 2026 por la revista Variety.

En la demanda, presentada el jueves y a la que han tenido acceso medios como Variety y la cadena Fox, el músico Brian King Joseph incluye como acusados a Smith y a la gerencia de Treyball Studios. El violinista señala directamente al actor por “comportamiento depredador” y por “preparar deliberadamente al Sr. Joseph para una mayor explotación sexual” durante la gira en la que participó la primavera pasada, titulada ‘Basada en una historia real: 2025’, según detallan ambos medios.

La demanda sostiene que Smith, quien ha protagonizado otras polémicas en el pasado, contrató a Joseph en noviembre de 2024 para un espectáculo en San Diego y que posteriormente lo invitó a integrarse a su gira de 2025 y a participar en su próximo álbum. Conforme la relación laboral se estrechaba, Smith habría hecho comentarios como: “Tú y yo tenemos una conexión tan especial que no tengo con nadie más”, entre otras expresiones similares, según el documento judicial.

Irrupción sospechosa en su habitación

Joseph afirma en la demanda, de acuerdo con Variety, que su bolso —el cual contenía la llave de su habitación de hotel— estuvo extraviado durante varias horas antes de ser devuelto por la gerencia, cuyos miembros eran los “únicos con acceso” a su habitación.

Esa misma noche, al regresar, el violinista descubrió que alguien había ingresado sin autorización y había dejado varias pertenencias, entre ellas toallitas húmedas, un frasco de medicamento contra el VIH con el nombre de otra persona y una nota que decía: “Brian, vuelvo como muy tarde a las 5:30, solo nosotros [un corazón dibujado], Stone F”.

El músico interpretó el mensaje como una advertencia de que “un desconocido pronto regresaría a su habitación para tener relaciones sexuales” con él. Joseph informó del hecho al personal de seguridad del hotel y a representantes de Smith, además de presentar una denuncia ante la policía. Días después, un miembro del equipo directivo lo habría “humillado” por el incidente y le comunicó su despido, sugiriendo que todo había sido inventado.

Will Smith rechaza las acusaciones

La demanda alega que, tras el despido, Joseph sufrió trastorno de estrés postraumático y pérdidas económicas, además de acoso sexual y represalias. Por ello, solicita que un jurado determine una indemnización por daños y perjuicios.

“Las acusaciones del Sr. Joseph contra mi cliente son falsas, infundadas e imprudentes”, declaró a la revista People el abogado de Smith, Allen B. Grodsky. En un comunicado enviado al medio, agregó: “Las negamos categóricamente y utilizaremos todos los medios legales disponibles para abordar estas acusaciones y garantizar que se esclarezca la verdad”.