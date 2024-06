Vuelven las retahílas de Max Barberena a Toros Teletica: “¡Cabooooo!”

Televisora de Costa Rica confirmó este martes, en conferencia de prensa, su elenco para Toros Teletica 2024-2025, temporada a la que regresa más de una cara conocida: Max Barberena es una de ellas.



El guanacasteco es conocido por sus retahílas, que llenan de folklore y tradición tica las transmisiones de fin y principio de año, esta vez desde Pedregal.



Teletica.com conversó con Barberena y, al igual que el resto del elenco, está feliz por formar parte, una vez más, de las corridas.



Luego de 12 años de ser parte de Toros Teletica, en 2023 hizo una pausa y dice que sintió ese vacío en sus celebraciones de fin y principio de año, “como que algo le faltaba”.

"El año pasado sentí la tristeza de no estar, pero pude compartir con mi familia. Tenía muchos años de no poder estar en la última semana y la primera semana del año con ellos, fue un respiro, más con la bebita que tenemos en casa. Pero estuvimos atentos a las transmisiones, apoyando a mis compañeros, enviando mensajitos y disfrutando de los toros, yo soy amante de los toros, esté o no esté en el elenco.

"Hay gente que tanto pidió las retahílas, que tanto las espera, muchos demostraron ese cariño en mis redes sociales o cuando me los topaba me decían que, definitivamente, toros sin retahílas no, porque es una sola mezcla. Decirle a la gente que este año venimos con mucha más fuerza para darle ese toque muy tico, muy pura vida, muy de folklore y tradición a los Toros Teletica, así que esos gritos de güipipía se van a escuchar no solo en Pedregal, en muchísimas partes del país también", subrayó.