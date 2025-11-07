¡Vuelven 'Chinaokes'! James Meneses y Melany Mora estarán nuevamente frente al proyecto

Los Chinaokes, las piezas audiovisuales de sátira y crítica social que se emitieron durante la pasada edición de El Chinamo, regresarán este diciembre con una nueva temporada.

Los encargados de llevar este formato nuevamente a pantalla serán James Meneses y Melany Mora, quienes retomarán el proyecto para la fiesta de fin de año de Teletica (ver video adjunto de Telenoticias).

Este año,﻿ incluirán temas que quedaron pendientes y otros completamente nuevos, con el objetivo de generar conversación y reflexión desde el humor.

Entre los tópicos que abordarán se encuentran la educación, el turismo y la corrupción, temas que sus creadores consideran necesarios en el debate público.

“Si tenemos esta plataforma es para agarrar todas las virtudes de lo visual y de la comedia para ofrecer a las personas un espacio de comentarios, que si les gusta o no les gusta. Esperamos que pase como ocurrió el año pasado”, dijo Meneses.

Por su parte, Mora destacó la relevancia de mantener espacios de crítica:



“Estamos muy alegres de que en el país podamos seguir denunciando con crítica, sátira y humor las cosas que no nos parece que están sucediendo. Es importante para la democracia que haya diversidad de voces. Creemos en el humor como una herramienta poderosísima de cambio social”.

Los Chinaokes se podrán ver durante la transmisión de El Chinamo, que saldrá al aire del 11 al 23 de diciembre a las 8:00 p. m. por Teletica.