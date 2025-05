¿Vuelven Carin León, Mora y Rauw? MEIC autoriza permisos para posibles eventos

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), a través de su Dirección de Apoyo al Consumidor, aprobó los permisos necesarios para la preventa de entradas a tres conciertos de alto perfil: Carin León, Mora y Rauw Alejandro.



Sin embargo, es importante tener claro que estos permisos no equivalen a una confirmación definitiva de los eventos. Se trata de un paso formal dentro del proceso regulatorio para proteger los derechos de los consumidores, pero aún se requiere que los propios artistas o las productoras realicen el anuncio oficial del concierto para considerarlo confirmado.

Carín León puede estar de vuelta en suelo costarricense con un concierto programado para el 7 de noviembre de 2025 en el Estadio Nacional. La productora involucrada gestionó ante el MEIC la autorización para vender hasta 31.707 entradas a través de la tiquetera eticket.cr.

El intérprete mexicano ya ha pisado escenarios ticos anteriormente. Su más reciente visita fue en octubre de 2023, cuando se presentó con gran éxito en Parque Viva. Su estilo, que mezcla regional mexicano con matices contemporáneos, ha calado fuerte en el público costarricense, por lo que el posible regreso ha generado expectativa.



Por su parte, el puertorriqueño Mora tiene prevista una presentación el próximo 13 de julio en Parque Viva. La autorización incluye una preventa de 15.055 boletos, también por medio de eticket.cr.



Mora ya conoce el calor del público costarricense. Su último concierto en el país fue en septiembre de 2023, cuando su show congregó a miles de fanáticos del reguetón y la música urbana. Su retorno sería parte de su gira Lo mismo otra vez Tour.



Quizás uno de los casos más llamativos es el de Rauw Alejandro, cuya cita con los seguidores se tramitó para el 29 de octubre de 2025 en Parque Viva. La autorización por parte del MEIC contempla la venta anticipada de hasta 17.875 entradas, nuevamente mediante eticket.cr.



El anuncio ha generado reacciones mixtas entre los fans, ya que en 2023 Rauw canceló su presentación en Costa Rica a pocos días del concierto, en medio de su gira por Latinoamérica, alegando problemas logísticos y de producción. Aquel episodio dejó a muchos con entradas en mano y grandes expectativas sin cumplir. Este nuevo permiso despierta ilusión, pero también prudencia entre quienes esperan una segunda oportunidad para verlo en vivo.

La aprobación por parte del MEIC es una medida que garantiza transparencia y legalidad en el proceso de preventa, resguardando los intereses del consumidor. No obstante, mientras las productoras o los propios artistas no realicen una confirmación oficial, los conciertos no pueden darse por asegurados.



Para quienes esperan cantar a todo pulmón canciones como Primera cita, Volando o Lokera, lo más recomendable es mantenerse atentos a los canales oficiales antes de realizar cualquier compra.