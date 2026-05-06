Vuelve 'Solo como amigos': La Kuarta apuesta por la nostalgia y el ritmo actual

La agrupación costarricense La Kuarta lanzó recientemente su versión de Solo como amigos, un clásico popularizado por Los Alegrísimos y compuesto por Rigoberto Amaya, logrando una positiva recepción del público y posicionándose rápidamente en radios y plataformas digitales.

Con un enfoque fresco que mezcla cumbia y elementos urbanos, la banda busca tender un puente entre generaciones, manteniendo la esencia de la canción original mientras la adapta a las tendencias actuales.

Según explicaron Jeff Gamboa Brenes, baterista de la agrupación, y María José Ortiz Gómez, vocalista, la elección del tema respondió a la intención de reinterpretar una canción con fuerte arraigo cultural.

​“Buscábamos algo que la gente reconociera como un himno”, indicaron.

La idea tomó forma tras un proceso creativo interno que incluyó la selección del tema, la obtención de permisos con su autor original y la producción musical.

El propio Rigoberto Amaya autorizó la nueva versión, destacando la confianza en el grupo para renovar la obra.

La propuesta final incluye una base de cumbia con influencia villera y la incorporación de un segmento de rap, lo que le da un giro contemporáneo sin perder su esencia nostálgica.

La recepción ha superado las expectativas del grupo. En redes sociales, el tema ha generado interacción constante, con usuarios compartiendo videos y cantando la canción en distintas dinámicas promovidas por la banda. Además, el sencillo ya ha comenzado a sonar en emisoras radiales, donde incluso es solicitado por los oyentes.

Uno de los elementos clave del éxito ha sido la identificación del público con la temática de la canción. La letra, centrada en la conocida friendzone, ha resonado especialmente entre jóvenes, aunque mantiene un componente emocional que conecta con audiencias más adultas.

​“Es un himno cortavenas, pero lo transformamos en fiesta”, comentaron los artistas.

El video musical refuerza este concepto al presentar una escena de karaoke entre amigos que evoluciona en una celebración colectiva, reflejando el carácter festivo y familiar que caracteriza a La Kuarta. La producción incluyó la participación de músicos, equipo técnico y allegados al grupo.

Previo a su lanzamiento oficial, la canción ya había sido probada en vivo durante presentaciones, estrategia que permitió medir la reacción del público.

​“Fue algo espontáneo que terminó funcionando muy bien”, señalaron.

De cara al futuro, La Kuarta continuará promoviendo el sencillo mientras se prepara para una agenda internacional que incluye presentaciones en Guatemala en julio, así como su participación en eventos nacionales, como el Traspaso de Poderes de este viernes.