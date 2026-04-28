Vuelve Miranda Priestly: 'El Diablo viste a la moda 2' refleja la crisis de las revistas

El esperado estreno de El Diablo viste a la moda 2 marca el reencuentro del elenco principal encabezado por Meryl Streep y Anne Hathaway, quienes retoman sus icónicos personajes en una historia que evoluciona con los tiempos actuales.

Según explicó Streep en la entrevista emitida por 20th Century Studios, la secuela no se concretó antes porque el equipo creativo buscaba una idea que realmente justificara su regreso. Fue hasta hace unos dos años cuando la guionista Aline Brosh McKenna encontró un enfoque alineado con la realidad actual del mundo editorial, marcado por la crisis de las revistas y la transformación del periodismo.

En esta nueva entrega, Miranda Priestly continúa en la cima del poder, pero enfrenta un entorno inestable. La marca que lidera atraviesa dificultades mientras el modelo tradicional de negocio se desmorona, lo que obliga a replantear estrategias para mantenerse vigente.

La actriz detalló que su personaje conserva su esencia: una líder exigente, astuta y con un fuerte control sobre su entorno. Sin embargo, ahora se muestra más consciente de la fragilidad de su posición en una industria en declive.

Por su parte, Hathaway señaló que el éxito de la primera película se debió a la combinación de talento, química entre el elenco y un guion sólido, elementos que lograron conectar con el público durante años. Aseguró que la historia se mantuvo vigente gracias a su carácter universal y a la forma en que las audiencias la adoptaron en la cultura popular.

En la secuela, Andy Sachs aparece como una mujer segura de sí misma, que ha construido una carrera fiel a sus valores. Aunque ha ganado experiencia y poder dentro del ámbito laboral, mantiene su esencia cercana y empática.

El filme también incorpora nuevas figuras al elenco, como Simone Ashley, Caleb Hearon y Helen J. Shen, quienes aportan frescura y representan a una nueva generación dentro del universo de Runway. Estos personajes reflejan la evolución del entorno laboral y las dinámicas actuales en la industria de la moda y los medios.

Ambas actrices coincidieron en que el regreso al set fue una experiencia emocional, marcada por la nostalgia y el crecimiento personal tras veinte años. Además, destacaron el trabajo del director David Frankel, a quien atribuyen la solidez narrativa y estética de esta secuela.

Finalmente, resaltaron que la película fue concebida para disfrutarse en pantalla grande, apostando por una experiencia colectiva que potencia el humor, la emoción y la conexión con el público.

La película se estrena esta semana a nivel internacional. Usted puede disfrutar del filme en cines nacionales a partir de este jueves.

Las personas ganadoras serán contactadas por el WhatsApp de Teletica.com. De no responder en una hora, perderán su premio.