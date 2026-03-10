¡Vuelve Hanna Montana! Vea aquí un adelanto del especial del 20 aniversario

Disney sorprendió a los fanáticos al dar a conocer el tráiler del 20 aniversario de la icónica serie juvenil Hannah Montana, una producción que marcó a toda una generación de espectadores en la década de los 2000.

La compañía reveló el adelanto como parte del especial conmemorativo que se estrenará el próximo 24 de marzo a través de la plataforma de streaming Disney+, donde los seguidores podrán revivir momentos emblemáticos de la producción y recordar el impacto cultural que tuvo la historia de la joven que llevaba una doble vida entre la fama y la vida cotidiana.

El avance marca la primera ocasión en 15 años en que Miley Cyrus interpreta al personaje que la llevó a la fama.

Además, entre las apariciones más sorpresivas del tráiler fue la de Tish Cyrus y también la de Billy Ray Cyrus, ya que durante los últimos años se había hablado de varios roces y distanciamientos entre él y la estrella del pop.

Emitida entre 2006 y 2011 por Disney Channel, la serie se convirtió en un fenómeno cultural que impulsó la carrera musical de Cyrus y la consolidó como una figura global del entretenimiento.



La serie Hannah Montana fue una de las producciones juveniles más exitosas de su época, logrando una enorme base de seguidores y convirtiéndose en un referente dentro del entretenimiento televisivo juvenil.

Además, posicionó a la cantante como una estrella del pop internacional.



