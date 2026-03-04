VOODOO presenta “Fangs & Feathers”: el álbum con el que celebra una década de música

La banda costarricense VOODOO conmemora una década de trayectoria con el lanzamiento de su primer álbum de larga duración, Fangs & Feathers, un proyecto clave en su carrera que será presentado oficialmente en vivo el próximo 7 de marzo.

El disco conceptualiza la dualidad entre lo salvaje y lo vulnerable y muestra la evolución artística del grupo, que ha acumulado experiencia en tarima y atravesado cambios a lo largo de los últimos diez años.

Según su líder, Guido Fernández, se trata del proyecto más ambicioso de la banda hasta ahora, con una visión clara de expansión internacional.

Fangs & Feathers se editará en vinilo y está compuesto por diez canciones: cinco en inglés y cinco en español. La producción apostó por técnicas de grabación simultánea y un sonido que permite a los intérpretes ampliar el alcance musical del grupo.

El álbum desarrolla una narrativa completa a través de temas como Hello México, Dreams, Boogie Rat, Victoria y No Lights en su primera mitad en inglés. En español, el recorrido continúa con Ingratitud, Somos Culpables, Milagros, Torpe Corazón y Simulacro.

Para este 2026 también hay planes de fortalecer el alcance de VOODOO en el exterior. La banda busca retomar su expansión en mercados como Estados Unidos, México, Colombia, Argentina y Chile, con la intención de posicionar su propuesta fuera del país.

El concierto oficial de lanzamiento se realizará el sábado 7 de marzo en el Edificio Steinvorth, en San José.

La velada contará con la participación de Flora de Musa en formato trío y de Las Robertas, quienes ofrecerán su primer concierto del año esa noche. El evento tendrá un cupo limitado a 250 personas, con entradas disponibles en Starticket.cr a ₡10.000 en preventa y ₡12.000 el día del concierto.