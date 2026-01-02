¿Volvieron Elena Correa y Carlos Rodríguez? Fotos de fin de año sugieren reconciliación

Las redes sociales volvieron a poner en el centro de la conversación a Elena Correa y Carlos Rodríguez, una de las exparejas más polémicas de la farándula costarricense, luego de que ambos compartieran fotografías juntos celebrando la llegada del 2026.

En una de las imágenes, Correa y Rodríguez aparecen abrazados en la playa, recibiendo el Año Nuevo en un ambiente íntimo y relajado. En otra fotografía, se les ve de la mano, una escena que contrasta fuertemente con los enfrentamientos públicos y judiciales que marcaron su relación tras la ruptura.

Un detalle que no pasó desapercibido fue que en la muñeca de Elena Correa se observa un reloj Rolex, similar a los relojes de lujo que fueron mencionados en una de las acusaciones presentadas por Rodríguez, cuando denunció presunta retención de bienes personales durante el proceso legal que ambos enfrentaron.

Vea las fotos en el siguiente posteo:





Un historial marcado por la polémica

Las imágenes surgen tras años de conflicto entre la modelo y el empresario. Luego de su separación, ambos protagonizaron denuncias por violencia doméstica , además de señalamientos por presunto hurto de dinero, retención de relojes de lujo y documentos personales, lo que convirtió su caso en uno de los más mediáticos del país.





A esto se sumó la controversia por la pensión alimentaria , cuando un juez ordenó inicialmente a Rodríguez pagar ₡4 millones mensuales a Correa, monto que generó un intenso debate público y que posteriormente fue reducido tras una apelación.





Durante ese periodo, las declaraciones de ambas partes estuvieron cargadas de señalamientos y reproches, reforzando la percepción de una relación completamente fracturada.





¿Un nuevo capítulo?





Meses después, Elena Correa sorprendió al asegurar públicamente que no guardaba rencores y que la relación con Rodríguez había mejorado, declaraciones que en su momento fueron interpretadas como un intento de cerrar el capítulo del conflicto.





Ahora, las fotografías de fin de año vuelven a encender las especulaciones. Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado oficialmente una reconciliación .

Este medio intentó contactar a Correa, pero hasta el momento de publicación de esta nota, no hubo respuesta.

