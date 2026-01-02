¿Volvieron Elena Correa y Carlos Rodríguez? Fotos de fin de año sugieren reconciliación
Las imágenes surgen tras años de conflicto entre la modelo y el empresario. Luego de su separación, ambos protagonizaron denuncias por violencia doméstica.
Las redes sociales volvieron a poner en el centro de la conversación a Elena Correa y Carlos Rodríguez, una de las exparejas más polémicas de la farándula costarricense, luego de que ambos compartieran fotografías juntos celebrando la llegada del 2026.
En una de las imágenes, Correa y Rodríguez aparecen abrazados en la playa, recibiendo el Año Nuevo en un ambiente íntimo y relajado. En otra fotografía, se les ve de la mano, una escena que contrasta fuertemente con los enfrentamientos públicos y judiciales que marcaron su relación tras la ruptura.
Un detalle que no pasó desapercibido fue que en la muñeca de Elena Correa se observa un reloj Rolex, similar a los relojes de lujo que fueron mencionados en una de las acusaciones presentadas por Rodríguez, cuando denunció presunta retención de bienes personales durante el proceso legal que ambos enfrentaron.
Un historial marcado por la polémica
Este medio intentó contactar a Correa, pero hasta el momento de publicación de esta nota, no hubo respuesta.