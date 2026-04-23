“Volver a los controles después del cáncer no es fácil”, confiesa María González

La expresentadora de televisión costarricense, María González, abrió su corazón en redes sociales al compartir cómo vivió un nuevo control médico tras haber sido diagnosticada con cáncer a inicios de 2024.

Según relató, someterse nuevamente a este tipo de procedimientos no resulta fácil, ya que puede reactivar emociones y recuerdos del proceso que enfrentó.

​"Volver a los controles después de un cáncer no es fácil. A veces es como regresar, por un momento, a todo lo vivido… y la ansiedad aparece”, expresó.

En su mensaje, González reiteró la importancia de la fe en su proceso.

​“Hoy elijo vivirlo con fe, con una actitud positiva… y confiando en que Dios sostiene todo eso que yo no puedo controlar”, manifestó.

Además, aprovechó para enviar un mensaje de apoyo a otras personas que atraviesan situaciones similares:

“Si están pasando por algo similar, les abrazo muy fuerte. Dios tiene el control”.

Finalmente, la comunicadora agradeció las constantes muestras de cariño de sus seguidores, quienes han estado presentes durante su proceso de recuperación.



