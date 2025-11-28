¡Volvamos a soñar! Teletica celebró misa de acción de gracias y fiesta para colaboradores

La familia de Televisora de Costa Rica (Teletica) se reunió en el estudio Marco Picado para celebrar su tradicional misa de acción de gracias, una actividad que cada año marca el cierre de temporada y que este 2025 tuvo un significado especial, por los 65 años de trayectoria de la empresa.

Durante la ceremonia, se destacó la importancia del amor al prójimo y la gratitud por las bendiciones recibidas.

Tras la misa, se rindió homenaje a los colaboradores con mayor antigüedad en la televisora, reconociendo a quienes cumplieron 30, 35 y hasta 40 años de trabajar en la empresa.

La celebración continuó con una cena y una fiesta para todos los empleados, en la que participaron figuras de programas como Mira quién baila, Telenoticias y De boca en boca.

Además, los humoristas de Toros Teletica Daniel Montoya como "Guanelgue" y Rigoberto Alfaro como "Gallina" le sacaron risas a más de uno.

La noche se llenó de música gracias a la presentación del grupo Malpaís, que amenizó el evento y puso el broche de oro a un año que, según la empresa, estuvo lleno de bendiciones. Teletica promete un 2026 cargado de nuevos éxitos.