Vocalista de banda tica brilló junto a Sublime

El pasado sábado 8 de febrero en la primera fecha del Festival PicNic 2025, Costa Rica fue testigo de un hito en la escena musical cuando Marco Villalta, vocalista de la banda nacional Earthstrong, compartió escenario con la legendaria banda Sublime. Con una asistencia de 40 mil personas, este encuentro marcó un momento inolvidable para el reggae y el rock alternativo en el país.



La historia comenzó un día antes, en un exclusivo meet-up de talentos donde artistas locales e internacionales compartieron su música en un formato de sound system. En este ambiente de intercambio artístico, el carisma y talento de Marco Villalta, vocalista y fundador de Earthstrong, captaron la atención de los miembros de Sublime. Impresionados por su autenticidad y energía, la banda estadounidense reconoció de inmediato su potencial.

​"Fuimos y son personas súper buenas, muy humildes. Había gente que conocíamos de California. Ellos tienen un sistema de parlantes con micrófono en el que dejan que la gente suba a cantar e improvisar. Me dijeron: "Venga, usted es cantante, suba y haga algo". Así que improvisé y les encantó, se volvieron locos. Entonces, ya al día siguiente, nosotros tocábamos muy temprano, a la 1 p. m. en el festival. Resulta que ellos estaban en los vestidores y vieron nuestro concierto en la televisión.

"Les gustó muchísimo, se acordaron de mí del día anterior y fue cuando me escribieron. Entre ellos hablaron y dijeron que casi nunca cantan la canción de Carlos Santana porque tiene una parte en español y se les complica. Entonces, pensaron: "Estamos en Costa Rica, hay que cantarla. ¿Qué tal si le decimos a Marco que se suba?". Me escribieron y, obviamente, me apunté. Fue un momento muy tuanis", contó Villalta a Teletica.com.