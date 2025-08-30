Viva una noche mágica con este tributo a Alejandro Sanz

Si no puede resistirse a cantar Amiga mía cada vez que suena, este tributo a Alejandro Sanz es la cita que no puede perder.

El jueves 11 de setiembre, Jazz Café abrirá sus puertas para ofrecer una noche dedicada a revivir los grandes éxitos de uno de los artistas más emblemáticos de la música latina.

La inconfundible voz de Luisga Loria (de Los Ajenos), acompañada de una banda de primer nivel, promete transportarlo a un viaje musical lleno de emoción, nostalgia y energía.



El espectáculo está pensado para ser íntimo y cercano, un encuentro donde cada canción logra conectar directamente con el corazón de quienes asistan.



Desde los clásicos románticos hasta los temas más movidos, el repertorio recorrerá décadas de éxitos que han marcado generaciones, recordándonos por qué Alejandro Sanz sigue siendo un referente en la música latina.





Es la oportunidad perfecta para compartir un momento especial con amigos, familiares o incluso para redescubrir la música que siempre nos ha acompañado.

Las entradas ya están disponibles en Tiquete Box por ₡12.000. Una noche que promete ser mágica, cargada de sentimiento y buena música, ideal para quienes buscan revivir los clásicos de Alejandro Sanz en vivo, sintiendo cada tema como si fuera la primera vez que lo escuchan.