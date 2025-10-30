‘Viva los 90s Fest’: The Sacados, La Kuarta y Los Rabanes prometen jornada inolvidable

El sábado 7 de febrero de 2026, el Anfiteatro Coca-Cola en Parque Viva se transformará en el epicentro de los recuerdos y la música que marcó una década: llega la primera edición de Viva los 90s Fest, un festival que promete reunir a toda una generación en torno a los éxitos que hicieron vibrar los noventa.

Entre los artistas internacionales confirmados destacan El Símbolo de Argentina, Azul Azul desde Bolivia, Charlie Sosa de Uruguay, The Sacados de Argentina y Los Rabanes de Panamá, quienes encenderán el escenario con los clásicos que los hicieron inolvidables.​

Por su parte, la escena local también brillará con la participación de Tapón, La Kuarta, Grupo Requete con un especial de rock junto al talentoso Pato Barraza, y un espectáculo de AXE a cargo del brasileño Neto Rangel, que traerá los hits que marcaron la época.

La producción está a cargo de AEA Producciones Artísticas, con el objetivo de ofrecer una experiencia única que combine talento nacional e internacional.

Este será el escenario. En la próxima imagen adjunta puede repasar las localidades.

Las entradas estarán disponibles a partir de este jueves 30 de octubre en eticket.





Los precios van desde los ₡21.000 hasta los ₡39.000, según la localidad y fase en la que adquiera los tiquetes.





