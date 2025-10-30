‘Viva los 90s Fest’: The Sacados, La Kuarta y Los Rabanes prometen jornada inolvidable
Este jueves salen a la venta las entradas para el festival que reunirá lo mejor de la música noventera, el próximo 7 de febrero de 2026.
El sábado 7 de febrero de 2026, el Anfiteatro Coca-Cola en Parque Viva se transformará en el epicentro de los recuerdos y la música que marcó una década: llega la primera edición de Viva los 90s Fest, un festival que promete reunir a toda una generación en torno a los éxitos que hicieron vibrar los noventa.
Entre los artistas internacionales confirmados destacan El Símbolo de Argentina, Azul Azul desde Bolivia, Charlie Sosa de Uruguay, The Sacados de Argentina y Los Rabanes de Panamá, quienes encenderán el escenario con los clásicos que los hicieron inolvidables.
Por su parte, la escena local también brillará con la participación de Tapón, La Kuarta, Grupo Requete con un especial de rock junto al talentoso Pato Barraza, y un espectáculo de AXE a cargo del brasileño Neto Rangel, que traerá los hits que marcaron la época.
La producción está a cargo de AEA Producciones Artísticas, con el objetivo de ofrecer una experiencia única que combine talento nacional e internacional.
Viva los 90s Fest se presenta como una producción de alta calidad, pensada para reunir generaciones bajo un mismo sentimiento: el amor por la música que definió los años noventa y que sigue despertando emociones hoy.