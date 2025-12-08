Viva el Festival de la Luz desde la tarima de Teletica: aquí le contamos cómo participar

El Festival de la Luz 2025 está cada vez más cerca y Teletica.com quiere que el público viva esta celebración desde un lugar privilegiado.

Este medio realizará transmisiones especiales en vivo en las que se obsequiarán tres entradas dobles para disfrutar del evento desde la tarima de Canal 7. Para participar, los interesados únicamente deberán conectarse a los lives que se realizarán entre martes y jueves.



La dinámica iniciará el martes 9 de diciembre a las 4:30 p. m., cuando Edgar Silva, Nancy Dobles y Juan Carlos Zumbado compartan las primeras novedades de la producción.

Un día después, el miércoles 10 de diciembre a las 3 p. m., el alcalde de San José, Diego Miranda, conversará con Zumbado sobre las actividades del Mes de la Luz y los preparativos que se realizan desde la Municipalidad.

Finalmente, el jueves 11 de diciembre a las 4 p. m., María Jesús Prada y Carlos Hidalgo, de la agencia MD Tours, detallarán el viaje a Islandia y el concurso especial asociado al llamado “canal del viaje”.



Este año, el Festival de la Luz se inspira en las auroras boreales, un concepto que busca transformar por completo la experiencia de los asistentes y televidentes.

La edición 2025 ofrecerá carrozas temáticas, bandas nacionales e internacionales, así como activaciones interactivas que harán que el público se convierta en parte del espectáculo.

La cita será el sábado 13 de diciembre, con una previa de 5 p. m. a 6 p. m. y la transmisión oficial de 6 p. m. a 10 p. m.



Según Guiselle Camacho, productora de la transmisión de Teletica, una de las principales novedades de esta edición es el cambio de ruta, que permitirá acercarse más al centro de San José y habilitar actividades que antes no podían realizarse. Este ajuste, asegura, motivó al equipo a elevar todavía más el nivel de la producción respecto al año anterior.



El equipo técnico y humano detrás del Festival de la Luz 2025 trabaja desde hace meses para garantizar un espectáculo inolvidable. El objetivo es ofrecer una Navidad cargada de música, color, innovación y emoción, tanto para quienes viven el desfile en las calles como para quienes lo siguen desde sus hogares a través de la pantalla.







