Villa Quién se llena de magia y caos en ‘El Grinch 2: al rescate de la Navidad’

¿Puede el Grinch convertirse en el héroe de la Navidad? Esa es la pregunta que plantea la divertida obra teatral El Grinch 2: al rescate de la Navidad, dirigida, producida y protagonizada por el actor y productor costarricense, Bernardo Barquero.

La puesta en escena, pensada para toda la familia, cuenta con la participación de 11 actores que interpretan a los pintorescos ciudadanos de Villa Quién, el colorido pueblo donde transcurre esta nueva aventura navideña.

Una historia con humor, misterio y corazón

Ha pasado un año desde que el Grinch se integró como ciudadano de Villa Quién. Pero aunque intenta ser un buen vecino, los regalos siguen desapareciendo misteriosamente. ¿Será capaz de salvar la Navidad esta vez? ¿Con quién vive ahora? ¿Ya hizo las paces con el alcalde?

La obra introduce nuevos personajes y una renovada versión de “Jubila Quién”, la tradicional celebración del pueblo, en una historia que mezcla humor, intriga y valores familiares.

“Es un montaje teatral muy divertido para toda la familia, pero también queremos que el público reflexione sobre el verdadero significado de la Navidad”, expresó Barquero.





Funciones y entradas

El Grinch 2: al rescate de la Navidad se presenta todos los domingos a las 2 p. m., desde el 2 de noviembre hasta el 28 de diciembre, en el Teatro El Triciclo, ubicado 50 metros oeste y 25 metros sur de los Tribunales de Justicia en San José (calle 15, entre avenidas 8 y 10).

Las entradas pueden adquirirse en www.teatroeltriciclo.com o directamente en la boletería del teatro el mismo día de la función.

Además, cuenta con parqueo justo al frente con tarifa preferencial para los espectadores.