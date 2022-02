Viernes de música: Rosalía, Cali y El Dandee, Canina y Plancha Live

Este viernes, como es costumbre, hay varios lanzamientos musicales importantes. Por eso, a continuación le brindamos todos los detalles sobre estos estrenos.



Chicken Teriyaki



La cantante española Rosalía estrenó Chicken Teriyaki, la más reciente canción de su próximo álbum MOTOMAMI.

Este tercer tema de adelanto sigue a los lanzamientos SAOKO y LA FAMA con The Weeknd.

Rosalía hará su debut en televisión en “Saturday Night Live”, emisión del 12 de marzo.

Según la revista i-D, "MOTOMAMI marca el comienzo de una nueva era. Rosalía parece dispuesta a descorrer el velo. Todo lo que sabíamos de Rosalía antes de este lanzamiento es una gota en el océano comparado con el torrente de personalidad de estos 16 temas, llenos de reflexiones frenéticas y sobrecargadas sobre la fama, el sexo y el desamor. Llamarle desafiar el género parece débil, puede dejarte rebotando contra las paredes o arruinado por las lágrimas, dependiendo del tema que escuches".

Malibú



Cali y El Dandee, dúo colombiano, lanzó su nuevo álbum Malibú, "un elogio al trabajo artístico de músicos diversos, pero igualmente admirables", detalló su disquera Universal Music.



Malibu nació como continuación del álbum Colegio. Los artistas decidieron recluirse en un estudio de grabación en Malibú, junto al reconocido productor Andrés Torres, para crear un álbum inspirado en los lugares emblemáticos en los que algunos de sus artistas favoritos compusieron las canciones que los marcaron y que disfrutan día a día.

Fue en medio de ese retiro creativo que los tres artistas escribieron las canciones que componen el álbum, que además cuenta con la colaboración de artistas inigualables como Luis Fonsi, Andry Kiddos, Aitana, Boza, Beret, Keityn, y Bullnene.

Mañosa

La cantante costarricense Eva González, conocida artísticamente como Canina, estrenó Mañosa. Este tema contó con la producción musical de Eduardo Cabra (Visitante de Calle 13).

Mañosa es la primera canción de la nueva etapa musical de la cantautora, artista plástica y productora audiovisual costarricense, quien está desarrollando su primer disco de larga duración de la mano de un reconocido productor musical puertorriqueño, cifra récord de 28 Grammys Latinos y 45 nominaciones.

La composición y producción de Mañosa se llevó a cabo de manera remota, entre Puerto Rico y Costa Rica, y finalmente, a inicios del año pasado, ambos artistas se juntaron en Puerto Rico para grabar voces en La Casa del Sombrero, estudio del productor.

"El resultado de nuestro trabajo habló por sí solo. Es algo que, como artista independiente, jamás hubiera podido costear. Cuando empecé a trabajar con Eduardo, entendí gran parte de mi oficio como letrista y cantautora”, aseguró Canina.

“Él tiene muy claro lo que le gusta y lo que no, es muy crítico y honesto con sus opiniones. Gracias a eso, yo me he vuelto cada vez más minuciosa. Me interesa que haya un storytelling sólido, porque el arte es una promesa con la audiencia y hay que llevarla hasta el final. Aprendí a alejarme de las ocurrencias y a sostener cada decisión con intención”, agregó.

Qué pena

Tras nueve años de haberse unido como Plancha Live, el dúo conformado por Adrián Céspedes y Ana María Roldán lanza su primera canción original: Qué pena.

El autor de la letra es Adrián, quien creó la música junto a Alex Orozco. Por su parte, Orozco también tuvo a cargo la producción. Además, Qué pena tiene su video, cuya producción fue de Esteban Céspedes de After House Film.

“La idea fue hacer algo diferente, atrevernos a componer música original y demostrar que en Costa Rica se puede hacer algo de calidad”, señalaron los artistas nacionales.