Viernes de música: RHCP, Harry Styles, Alejandro Santamaría y Ariel D Vera

Este viernes, como es costumbre, hay varios lanzamientos musicales importantes. Por eso, a continuación le brindamos todos los detalles sobre estos estrenos.

Unlimited Love

La banda estadounidense Red Hot Chili Peppers (RHCP) presenta su nuevo álbum de estudio, Unlimited Love.

Para celebrar la llegada del álbum, la banda compartió el video musical de su nuevo sencillo These Are The Ways, dirigido por Malia James.

"El video se desarrolla con los giros y vueltas de una película clásica de los setenta con el estilo de Scorsese. En el clip, los músicos asumen el papel de transeúntes; el líder de la banda, Anthony Kiedis, encarna al personaje de un hombre desesperado por alimentar a su esposa embarazada. Atrapado robando en una tienda, la policía lo persigue a través de varias viñetas cinematográficas, mientras sus compañeros de banda interpretan la melodía en una habitación de hotel", detalla Warner Music.

Unlimited Love marca su primera grabación con el guitarrista John Frusciante, desde 2006, y la primera con el productor y colaborador Rick Rubin, desde 2011.

As It Was

El vocalista británico, Harry Styles, lanzó su nuevo sencillo y video, As It Was. Este tema es el principal de su esperado álbum Harry's House, que se lanzará el 20 de mayo en Columbia Records.

El video musical de As It Was, filmado el mes pasado en Londres, presenta a Harry colaborando con el director ucraniano nominado al premio Grammy, Tanu Muino.

Según Muino, "dirigir un video de Harry Styles fue un sueño hecho realidad para mí, ya que es mi artista favorito. Filmarle fue agridulce, ya que fue uno de los días más felices de mi vida, pero el segundo día de la filmación, mi país, Ucrania, fue invadido, así que puedes imaginarte las locas emociones que tuvimos durante la filmación. Mi equipo de Ucrania y yo pusimos mucho amor en este video y puedes verlo en la pantalla. Será un video musical que nunca olvidaré y ahora puedo retirarme felizmente".



Despierto

Alejandro Santamaría, artista colombiano, estrenó su álbum de estudio Despierto, con el sencillo 100 como punta de lanza.

100 nació de la mano de Sael, artista y productor argentino, quien ha colaborado con artistas como Feid, Mau y Ricky, Duki, Beéle, Manuel Turizo, entre otros.

"Sael había empezado a componer la canción cuando Alejandro conoció los primeros esbozos y, cargado de emoción, decidió sumarse para crear una versión final que fluyó de manera orgánica y creativa. Es un sencillo emotivo, que habla sobre un amor real y sin condiciones con el cual muchas personas se podrán identificar fácilmente", indicó Universal Music.

El proceso de Despierto inició hace más de un año en medio de la pandemia y, a partir de este, Alejandro Santamaría trae canciones que reflejan algunas de sus reflexiones más significativas y personales.

“Lo que más me gusta de este disco es que pude trabajar con muchos equipos, no es monótono, podrán encontrar sonidos diferentes, es un álbum con mucha variedad. Por ejemplo, hay canciones que hice con “los mapaches”, que son Juan Pablo Isaza, Nicolas Gonzáles y Pablo Benito; otras que trabajé junto a Maya, Andy Clay y Yera. Para mí es muy importante sorprender a mi público, era lo que quería principalmente con esta producción”, acotó el colombiano.

Lo Mío

El cantante y compositor costarricense, Ariel D Vera, presentó su nueva canción Lo Mío, su primer lanzamiento para este 2022.

Su nuevo sencillo está acompañado de un video y marca un nuevo giro en la carrera musical del artista.

“Lo Mío es el viaje, a través de las letras, por situaciones que muchas personas enfrentan, pero que pocos se atreven a contar; en ocasiones por temor a ser juzgados, o a ser incomprendidos”, subrayó el artista.

Con esta canción, Ariel D Vera incursiona en un nuevo ritmo, rumba flamenca, que diferencia este tema de sus antecesores, de su disco Primera Estación.

“La canción fue escrita en la travesía de la pandemia, refleja la realidad vivida por muchos, y busca ser luz y voz en medio de las dificultades”, finalizó Ariel.