Viernes de música: Adele, Pablo Alborán, Don Omar y BCA

Este viernes, como es costumbre, hay varios lanzamientos musicales importantes. Por eso, a continuación le brindamos todos los detalles sobre estos estrenos.

Oh My God

Adele lanzó un nuevo video para su sencillo Oh My God, el cual forma parte de su último álbum, 30. Para este video, la artista británica trabajó de nuevo con el director Sam Brown, el mismo que dirigió Rolling In The Deep en 2010.

"La energía y el movimiento del video subrayan el tono rápido y sensual de la canción cuando Adele afirma 'sé que está mal, pero quiero divertirme'", señaló su disquera Sony Music.

30 es el cuarto y último álbum de estudio de Adele, el cual sigue dominando las listas de éxitos de todo el mundo y está oficialmente certificado 3x Platino en Estados Unidos y 2x Platino en el Reino Unido, Irlanda, Francia y Corea.

Castillos de Arena





Pablo Alborán presenta su nuevo tema Castillos de arena, compuesto y escrito para la telenovela argentina “La 1-5/18 Somos uno”.

Esta canción fue producida por Alborán y Paco Salazar; habla de la emoción de volver a empezar y la esperanza de recuperar todo lo perdido.

"El video Castillos de arena recrea la historia de un mundo distópico y apocalíptico en el que un astronauta regresa, al principio temeroso, pero confiando, finalmente, en el único habitante que queda. Una oda a la esperanza y recuperación. Este video ha sido dirigido por Dan Barreri bajo la producción de Harold Entertainment", informó Warner Music.

El cantante español confirmó, hace unos días, su Gira de Teatros para 2022, con más de 40.000 entradas vendidas en menos de 24 horas.

Sincero

El reconocido cantante de música urbana, Don Omar, lanzó este viernes la canción Sincero.

“Este tema narra la historia de un hombre que está vulnerable al perder a su pareja y ella no le da esperanzas para un regreso”, dijo el puertorriqueño.



“Cuando se atraviesa por una situación de desamor es cuando más susceptibles estamos y no nos importa demostrar abiertamente los sentimientos para dejarle saber a esa persona cuanta falta nos hace”, agregó.

El video de Sincero fue filmado en la ciudad de Los Ángeles, dirigido por My_Oldskyn y Harold de la casa productora 36, bajo la producción ejecutiva de Ariel Rivas y Gustavo López.



Don Omar firmó un contrato con Saban Music Group para relanzar su carrera musical, esto después de anunciar en el 2017 su retirada en la industria musical.



Top Model

El artista y compositor panameño BCA lanzó su canción Top Model junto a sus compatriotas Jorkan y T.O.T.

“La canción nace de un ritmo de PM que sale en el coro. Quisimos hacer algo bien fresco con lo que está pasando actualmente en Panamá, y Jorkan y T.O.T son dos talentos nuevos muy buenos, que encajaban perfecto en la canción. Hicimos el acercamiento y cada uno aportó su granito de arena, logrando una participación muy positiva”, comentó BCA.

Top Model fue producida por los productores BK y PM, y escrita por BCA, Jorkan y T.O.T. Es una canción que habla de un amor de barrio que se distancia y luego quiere volver.

Ramses Iván Herrera, más conocido como BCA, es un cantante, rapero y compositor de música urbana nacido en Panamá, quien ha mostrado su talento versátil con sus últimos trabajos. Además, ha participado en la composición de hits globales como Problema de Daddy Yankee, 911 de Sech, Amantes y amigos de Sech con Arcangel, entre otros.