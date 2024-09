Videojuego ‘The Sims’ irá a la gran pantalla

La popular serie de videojuegos de simulación social The Sims será adaptada al cine, confirmó este martes el gigante de la industria Electronic Arts, en la más reciente apuesta de Hollywood en el nicho tras el éxito con películas de Mario y Sonic.



El proyecto está en manos de Amazon MGM Studios, dijo Electronic Arts durante un evento con inversionistas, entre otros planes para expandir la lucrativa franquicia Sims.



La serie de videojuegos The Sims derivó originalmente de la popular franquicia SimCity.



Su antecesor tenía a los jugadores construyendo ciudades, pero The Sims llevó a los jugadores adentro, a las casas, permitiéndoles personalizar todo, desde los muebles hasta las relaciones de sus habitantes.



Durante 25 años, The Sims y sus tres secuelas vendieron más de 200 millones de copias, y Electronic Arts ahora está en planes de desarrollar una versión con modo multijugador.



La directora inglesa Kate Herron, mejor conocida por Loki, la serie del superhéroe de Marvel, y Sex Education, el éxito de Netflix, dirigirá y participará en el guion de la película.



Descrito por su creador como una "casa virtual de muñecas", la serie de juegos de The Sims es flexible y no tiene un final establecido, por lo general tampoco objetivos específicos o tramas.



Hay pocos detalles sobre la película y se desconoce la fecha de lanzamiento.



Sin embargo, Kate Gorman, de Electronic Arts, le dijo a la revista especializada Variety que la película estaría "muy arraigada" en el universo de los juegos.



LuckyChap, la compañía de la actriz australiana Margot Robbie detrás de la similar y exitosa adaptación de "Barbie", estará a cargo de la producción.

​"Queríamos los socios correctos y causar un impacto del tamaño de la película 'Barbie' es exactamente lo que queremos", dijo Gorman.

Basada en la popular muñeca, Barbie fue la película con mayor recaudación de 2023.



Le siguió Super Mario Bros.: La película, basada en el juego insignia del gigante japonés Nintendo.



Otras adaptaciones populares recientes han triunfado en la pantalla grande y en la chica, entre ellas Sonic: la película, Uncharted: Fuera del Mapa y la serie The Last of Us.