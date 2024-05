Video: Ya sabemos adónde fue Sandoval... y sí, ¡estaba con Tavo López!

Tras varios días de especulaciones por una enigmática foto publicada por TD Más, ¡al fin sabemos adónde se fue Christian Sandoval!

El reconocido periodista deportivo se reunió con su colega, Gustavo López, en el Parque Diversiones.

Un video revelado este viernes muestra a los comunicadores disfrutando de las atracciones, incluso comiendo un helado, todo esto mientras suena de fondo ¿Qué vas a hacer esta noche?, icónico tema de Gaviota (ver imágenes adjuntas).

“Pues sí, en efecto, nos escapamos. Nos fuimos para el Parque Diversiones y ahí estuvimos grabando el video. Fue una experiencia distinta, algo que nunca había hecho, no lo de montarme en las atracciones, porque eso me encanta”, contó Sandoval a Teletica.com.

El periodista de Teletica Radio reveló algunas anécdotas que vivieron durante la grabación.

“Tengo que decirte que Tavo es lo más pendejo que hay”, dijo entre risas. “Me monté con traje entero en el Aventura, salí empapado, pero la pasamos bien; parte de la dinámica”, agregó Sandoval.

“Yo no soy de montarme en ese tipo de atracciones, lo hice porque iba con Sandoval, y entonces me sentía más seguro; si no, no lo hubiera hecho. La unión que tenemos ‘Botoneta’ y yo provoca que siempre busquemos, profesionalmente, estar cerca también”, confesó López en una entrevista con este medio.