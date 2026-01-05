Video: Vea la reacción de los presentadores de ‘Buen Día’ por llegada de Ítalo Marenco

Ítalo Marenco fue presentado oficialmente, la mañana de este lunes, como nuevo integrante de Buen Día.

Desde el arranque de la edición, a las 8 a. m., sus compañeros le dieron la bienvenida en vivo, destacando el ambiente de equipo y la ilusión por su llegada al espacio matutino (ver video adjunto en la portada).



La encargada de abrir el anuncio fue Nancy Dobles, quien, con tono cercano, marcó el inicio del programa con la noticia.

​“Bueno y así arrancamos este 'Buen Día' hoy lunes, con Ítalo Marenco que se une al elenco. Bienvenido, compañero”, expresó la presentadora.

Visiblemente emocionado, Marenco agradeció la oportunidad y el recibimiento, y destacó el cariño del público que ha sentido en los últimos días.

​“Hoy me levanté y le doy tantas gracias a Dios por estar aquí, por realmente estar con este equipazo, por el amor de la gente, por el cariño de la gente”, comentó. Además, relató encuentros recientes con seguidoras que le expresaron su entusiasmo por verlo en el programa y aseguró sentirse agradecido por formar parte de “este equipo de lujo”.

​Daniel Céspedes también compartió palabras de bienvenida, resaltando el ambiente familiar del programa y la ilusión por trabajar juntos.

“Muy ilusionado y creo que todos, y personalmente lo digo, voy a aprender muchísimo de vos. Esta es una familia, estamos para servirte en cualquier cosa que necesites, y nada, la vamos a pasar súper bien”, afirmó el conductor, en un momento distendido que provocó risas en el set.

El actor y animador se integra de forma permanente al elenco del programa, donde compartirá pantalla con Nancy Dobles, Thais Alfaro, Natalia Monge, Jennifer Segura y Daniel Céspedes, en un formato matutino en el que asegura sentirse muy cómodo.



El presentador estará al aire de lunes a viernes, de 8 a. m. a 10 a. m., y su incorporación se da tras su participación en Mira quién baila y en la más reciente temporada de Toros Teletica en Pedregal.



