EN VIVO
Clock

de HS

Entretenimiento

Video: Vea cómo se llevaron al Porcio de la radio para que no contara chiste "picón"

“Voy con picón, picón, pero no me agarre Charlie … No me agarre que hoy ando ‘catrineado’”, le dijo “El Porcio" a Álvarez.

Por Eric Corrales 24 de septiembre de 2025, 20:42 PM

El programa de Teletica Radio, La Hora cachetona, protagonizó una de las escenas más cómicas de la hora, cuando Carlos Álvarez tuvo que llevarse alzado a Carlos Ramos, “El Porcionzón”, porque ya se habían pasado del tiempo del programa. 

Como se aprecia en el video adjunto, ya estaban sobre el tiempo y tenían que cerrar para dar paso al programa siguiente, pero Ramos quería contar un último chiste. 

Voy con picón, picón, pero no me agarre Charlie No me agarre que hoy andocatrineado, le dijo “El Porcio" a Álvarez.  

Pero Carlos Álvarez le hizo caso omiso y se lo llevó alzado con todo y traje entero hasta la puerta de salida. 

El programa La Hora cachetona se transmite de lunes a viernes de 6 a 7 p. m. por Teletica Radio. Una apuesta de humor cargada de chistes del día a día protagonizada por Álvarez y Ramos. 

En este enlace puede repasar el programa completo. 

WhatsAppTeleticacom

Tags
    Más notas