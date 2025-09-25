Video: Vea cómo se llevaron al Porcio de la radio para que no contara chiste "picón"
“Voy con picón, picón, pero no me agarre Charlie … No me agarre que hoy ando ‘catrineado’”, le dijo “El Porcio" a Álvarez.
El programa de Teletica Radio, La Hora cachetona, protagonizó una de las escenas más cómicas de la hora, cuando Carlos Álvarez tuvo que llevarse alzado a Carlos Ramos, “El Porcionzón”, porque ya se habían pasado del tiempo del programa.
Como se aprecia en el video adjunto, ya estaban sobre el tiempo y tenían que cerrar para dar paso al programa siguiente, pero Ramos quería contar un último chiste.
Pero Carlos Álvarez le hizo caso omiso y se lo llevó alzado con todo y traje entero hasta la puerta de salida.
El programa La Hora cachetona se transmite de lunes a viernes de 6 a 7 p. m. por Teletica Radio. Una apuesta de humor cargada de chistes del día a día protagonizada por Álvarez y Ramos.
