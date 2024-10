Video: Toni Costa se muestra afectado por inundaciones en Valencia

El bailarín español y juez de Mira quién baila (MQB), Toni Costa, publicó un video en Instagram, en el que se mostró afectado por las inundaciones en Valencia, España.

​"Familia, me están llegando más imágenes de lo ocurrido en Valencia, mi tierra. He estado hablando con mi hermana y me ha contado todo lo que fue la madrugada de ayer, muy fuerte.

"Han conseguido salvar su carro, mucha gente los perdió. En el edificio donde vive mi madre, hubo pérdidas humanas, su casa se salvó. Es material todo, está claro, pero mi familia está bien. Mucho apoyo para la gente que lo ha perdido todo", dijo el bailarín.