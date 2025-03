Video: Shawn Mendes envía mensaje a 10 días de su ‘show’ en Costa Rica

El canandiense Shawn Peter Raul Mendes, conocido como Shawn Mendes, ha encontrado en Costa Rica un paraíso para vacacionar. Según datos de Migración y Extranjería, ha estado en suelo tico tres veces en los últimos dos años.



Pese a su amor por las playas costarricense y la calidez de su gente, esta joven estrella que inició su carrera musical en 2013 con los Magcon Boys, nunca se ha presentado en el país.



Eso está por cambiar porque este 5 de abril el Parque Viva vibrará al ritmo de Stitches, su primer hit, y otros éxitos como Lost in Japan, Bad Reputation y Why Why Why.



Como parte de la promoción de su gira por Latinoamérica, Shawn dedicó unas palabras a los ticos, en un video posteado en las redes sociales de Move Concerts, productora del evento.

​"Hola, Costa Rica. Soy Shawn. Voy a estar en el Parque Viva el 5 de abril. No puedo esperar para verlos ahí. Los amo mucho", acotó el intérprete de 'In my blood'.





Mendes llegó la tarde de este martes a Bogotá, donde se presentará el fin de semana como parte de Estéreo Picnic. Su siguiente parada es Costa Rica.

Se cree que Mendes llegará al país con Heiner Castillo, quien es tico: Shawn lo considera su amigo y fotógrafo de confianza.

Todavía quedan entradas disponibles para espectáculo, a través de eticket.cr.