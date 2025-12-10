Video: Shakira y sus hijos cantan juntos por primera vez en un concierto

En su reciente presentación en Buenos Aires, Argentina, Shakira protagonizó uno de los momentos más emotivos de su tour al compartir escenario por primera vez con sus hijos, Milan Piqué Mebarak y Sasha Piqué Mebarak.

La colombiana invitó a los menores a acompañarla en la primera interpretación en vivo de Acróstico, una pieza que compuso como muestra de amor hacia ambos.



La aparición de los niños, quienes participaron desde el piano y con su voz, reforzó la carga emocional de la presentación. Su intervención aportó un componente íntimo al espectáculo y evidenció la cercanía familiar que la cantante ha resaltado en esta etapa de su carrera.



Para el público argentino, la escena trascendió la música: fue un recordatorio del vínculo personal que sostiene a la artista más allá del escenario. La ovación final selló un momento que ya figura entre los más destacados y comentados de su gira.



Vea el video difundido por el medio ‘El Nuevo Día’ aquí:







