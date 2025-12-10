EN VIVO
Video: Shakira y sus hijos cantan juntos por primera vez en un concierto

La colombiana invitó a los menores a acompañarla en la interpretación en vivo de ‘Acróstico’, una pieza que compuso como muestra de amor hacia ambos.

Por Mariana Valladares 10 de diciembre de 2025, 15:15 PM

En su reciente presentación en Buenos Aires, Argentina, Shakira protagonizó uno de los momentos más emotivos de su tour al compartir escenario por primera vez con sus hijos, Milan Piqué Mebarak y Sasha Piqué Mebarak. 

La colombiana invitó a los menores a acompañarla en la primera interpretación en vivo de Acróstico, una pieza que compuso como muestra de amor hacia ambos.

La aparición de los niños, quienes participaron desde el piano y con su voz, reforzó la carga emocional de la presentación. Su intervención aportó un componente íntimo al espectáculo y evidenció la cercanía familiar que la cantante ha resaltado en esta etapa de su carrera.

Para el público argentino, la escena trascendió la música: fue un recordatorio del vínculo personal que sostiene a la artista más allá del escenario. La ovación final selló un momento que ya figura entre los más destacados y comentados de su gira.

Vea el video difundido por el medio ‘El Nuevo Día’ aquí:


