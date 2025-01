Video: Selena Gómez llora por deportación de mexicanos en EE. UU.

La reconocida cantante y actriz estadounidense, Selena Gómez, de raíces mexicanas, compartió un video en el que se le ve llorando desconsolada por las deportaciones masivas de ciudadanos de ese país, ordenadas por Donald Trump en su primera semana como presidente de Estados Unidos (ver video en la portada de esta nota).

​"Solo quiero decir que lo siento mucho. Toda mi gente está siendo atacada, los niños. No lo entiendo. Lo siento mucho, desearía poder hacer algo. Pero no puedo, no sé qué hacer", dijo llorando la intérprete de 'Felish'.