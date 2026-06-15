Entretenimiento
Video: Rolando Fonseca recibió inesperada visita en el set de Telenoticias
"Qué sorpresa", comentó el comentarista deportivo en plena transmisión, mientras comentaba la jornada del Mundial.
El comentarista deportivo Rolando Fonseca protagonizó un momento familiar y espontáneo durante una transmisión de Telenoticias, cuando recibió una inesperada visita de su nieto Felipe, de 3 años, en pleno análisis de la jornada del Mundial.
El exfutbolista comentaba los partidos disputados durante el fin de semana junto a los periodistas Melissa Alvarado y Christian Sandoval cuando el pequeño apareció frente a las cámaras (ver video adjunto en la portada).
Felipe acompañó a su abuelo a trabajar. Durante el inicio del segmento, permaneció sentado debajo de la mesa de Teletica Deportes observando la transmisión. Sin embargo, cuando las cámaras enfocaron a Fonseca, el niño decidió salir de su escondite con un celular en la mano.
“Vea qué sorpresa. Diay mi amor, se salió”, expresó Fonseca al notar la presencia del pequeño en el set.
La aparición generó sonrisas entre los presentes y añadió un momento diferente al espacio deportivo. Felipe se mantuvo tranquilo y en silencio durante el resto de la transmisión.