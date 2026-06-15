Video: Rolando Fonseca recibió inesperada visita en el set de Telenoticias

El comentarista deportivo Rolando Fonseca protagonizó un momento familiar y espontáneo durante una transmisión de Telenoticias, cuando recibió una inesperada visita de su nieto Felipe, de 3 años, en pleno análisis de la jornada del Mundial.



El exfutbolista comentaba los partidos disputados durante el fin de semana junto a los periodistas Melissa Alvarado y Christian Sandoval cuando el pequeño apareció frente a las cámaras (ver video adjunto en la portada).

Rolando Fonseca y su nieto, Felipe.

Felipe acompañó a su abuelo a trabajar. Durante el inicio del segmento, permaneció sentado debajo de la mesa de Teletica Deportes observando la transmisión. Sin embargo, cuando las cámaras enfocaron a Fonseca, el niño decidió salir de su escondite con un celular en la mano.





​“Vea qué sorpresa. Diay mi amor, se salió”, expresó Fonseca al notar la presencia del pequeño en el set.





La aparición generó sonrisas entre los presentes y añadió un momento diferente al espacio deportivo. Felipe se mantuvo tranquilo y en silencio durante el resto de la transmisión.



