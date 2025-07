Video: Rodrigo Lagunas celebra el nacimiento de su primer hijo

El músico chileno Rodrigo Lagunas, conocido por su participación como director de la banda en el programa Nace una Estrella (NUE) y otros formatos de Teletica, anunció este sábado que ya es papá. La noticia la confirmó él mismo a través de sus historias de Instagram.





Lagunas y Stephanie Vega dieron la bienvenida a su hijo Matías, el primero para ambos, y con quien el artista había soñado desde hace años.

“Esperándote con ansias, mi Matías”, había escrito Rodrigo semanas atrás en una fotografía donde aparecía besando el vientre de su pareja durante el té de canastilla celebrado el pasado 22 de junio.



Fue en mayo cuando el también ex participante de Tu Cara Me Suena reveló públicamente que sería papá. En ese entonces, compartió su entusiasmo con el programa De Boca en Boca, asegurando que este era uno de sus mayores anhelos de vida. “Toda la vida he querido ser papá”, dijo emocionado.



Ahora, ese sueño se ha hecho realidad.