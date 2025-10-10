Video: ¿Por qué Ignacio Santos usó un sombrero en ‘Telenoticias’?

El director de Telenoticias, Ignacio Santos, presentó una entrevista, este viernes, usando un sombrero.

La curiosa imagen llamó la atención de los televidentes de la edición meridiana, quienes se preguntaban a qué se debía el llamativo accesorio.

Santos entrevistó a la doctora Lisbeth Quesada, quien es la fundadora de la Clínica de Cuidados Paliativos y Control del Dolor del Hospital Nacional de Niños, que el pasado 1° de octubre cumplió 35 años de existencia. Apenas en la primera pregunta, el periodista la invitó a “ensombrerarse”, algo que ella también hizo.

“¿Por qué estamos ensombrerados?”, le preguntó Santos a su entrevistada.



“Estamos ensombrerados porque, en el mundo, celebramos los cuidados paliativos, no sé quién, pero se decidió que nos pusiéramos un sombrero. Nos ponemos el sombrero de los cuidados paliativos. Entonces, en este momento, las redes sociales de todas las Unidades de Cuidados Paliativos pediátricos, de adultos, de adultos mayores en el mundo, y todos sus profesionales, salen con un sombrero”, explicó Quesada.



“Pues bueno, yo estoy con mi ‘pork pie hat’, de más de 15 años, en solidaridad también”, agregó el presentador.



Este viernes 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de los Cuidados Paliativos.

Puede repasar la entrevista completa en el video adjunto.