Video: Periodista Pablo Campos baila para liberar tensión en programa de Teletica
Durante el segmento, el comunicador admitió sentirse nervioso y aseguró que no tiene habilidad "para mover las caderas".
El periodista Pablo Campos participó este lunes en una dinámica de baile para liberar el estrés durante el programa Los Doctores, de Teletica. La práctica incluyó respiración, movimiento de caderas y ejercicios de visualización para liberar emociones y fortalecer el bienestar emocional.
El segmento buscó explicar cómo el movimiento consciente puede ayudar a liberar tensión acumulada, conectar con emociones positivas y generar sensación de bienestar. La participación de Campos llamó la atención por sus comentarios espontáneos y su resistencia inicial a bailar (ver video adjunto).
“Yo siento que no ando preparado”, expresó el periodista antes de iniciar el ejercicio guiado por uno de los invitados, Angelo Flores, sobreviviente de cáncer .
Durante la explicación, indicó que el movimiento de caderas, junto con la respiración y la visualización, funciona como una herramienta para soltar emociones asociadas con culpa, miedo o vergüenza, además de promover estabilidad física y conexión emocional.
Según detalló Flores, la práctica también busca que las personas imaginen metas o deseos relacionados con salud, abundancia o bienestar, mientras realizan movimientos corporales y ejercicios de respiración.
El vocero señaló que permitir la libre expresión del cuerpo forma parte del proceso y recomendó acompañar la rutina con música que resulte agradable para cada persona.
Además, aseguró que incorporar esta práctica de forma diaria puede generar una sensación similar a completar una sesión de entrenamiento físico, debido a la activación corporal y emocional.
Mientras seguía las instrucciones, Campos mantuvo el humor característico del segmento. Incluso admitió sentirse confundido con algunos movimientos y luego comentó entre risas: “Ya estoy sudando”.
El momento cerró con una broma del periodista sobre el movimiento de caderas, una frase que provocó reacciones durante la transmisión.
"Aquí las caderas sí mienten, no como Shakira", terminó entre risas.