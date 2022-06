Video: Nodal se arrepiente y pide perdón a J Balvin por componerle “Girasol”

5 de junio de 2022, 16:38 PM

El mexicano Christian Nodal, aprovechó un show para disculparse publicamente con el cantante colombiano J Balvin, para quién compuso su nuevo tema ‘Girasol’.

“Lo siento mucho, Balvin… Yo la he embarrado muchísimo, pero aquí estoy y cada situación la he arreglado. Esa canción no es para Balvin” dijo el cantante durante un concierto en México.

Aun cuando el cantante mexicano aseguró que se arrepiente de haber hecho la canción, dijo que ya es muy tarde para detener su salida y su distribución.

Asimismo, en sus redes sociales, Nodal explicó que habló con J Balvin antes de empezar el concierto.

La respuesta del colombiano no se hizo esperar, quién aprovechó sus redes sociales para hacer su disculpa pública a Nodal. “Me pidió disculpas públicas y públicamente también yo lo hago. Un caballero en hacer lo que hizo y respeto eso más que nadie y que no mintió, no mintió en esa conversación, ya quedó todo”.





El enfrentamiento entre ambos inició hace unos días, cuando J Balvin publicó una fotogtafía suya y otra de Nodal con su nueva imagen, e instó a sus fans a que encontraran las diferencias entre ambos.

La broma no le gustó nada a Nodal quién de inmediato reaccionó contra el cantante colombiano.

El asunto escaló a tal punto que Nodal anunció y publicó ‘Girasol’, un tema donde deja de lado su género de regional y al mejor estilo del rap arremete contra J Balvin.

