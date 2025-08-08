Video: Nancy Dobles vuelve a sus inicios en televisión con recordado baile

Nancy Dobles bailó, en el programa Buen Día, las coreografías que marcaron la época de los 2000. En ese espacio, recordó sus inicios en la televisión, con temas como La mayonesa.

La comunicadora es relacionada con dicha canción y con otras, como El baile de la mosca, por su paso por A todo dar. Aunque ella no bailaba en el programa, sí era presentadora.

En un divertido juego de papa caliente, Natalia Monge, Daniel Céspedes, Dobles y otros invitados de la revista matutina se unieron para bailar temas populares de la década, como Asereje.

Dobles se mostraba emocionada y no falló ni un paso de baile.

Con este divertido segmento y entre risas, despidieron la edición de viernes del formato. Repase las coreografías en el video adjunto en la portada.