Video: La sorpresa que Majo Ulate le dio a Mauricio Hoffmann en su cumpleaños

El reconocido presentador de televisión Mauricio Hoffmann cumplió 42 años este sábado y recibió una inesperada sorpresa al final de la transmisión del programa Sábado Feliz.



Primero, presentó una "nota curiosa" sin saber que era un saludo de feliz cumpleaños de su hija Zoe.

​"Hola papi. ¿Cómo estás? Feliz cumpleaños. Te amo", dijo la niña en el video.

Luego la presentadora Libni "Mimi" Ortiz le dio sus buenos deseos e informó que tenían "una invitada especial": su pareja Majo Ulate.



La producción y sus compañeros le llevaron un queque al set y cerraron el programa con todo el elenco dando sus buenos deseos a "Mau", como es conocido.