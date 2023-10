Video: Kim Hyun Joong saluda a sus 'fans' a un mes de concierto en Costa Rica

Su fama trascendió fronteras internacionales gracias a su participación en el programa We Got Married y su icónico papel en Boys Over Flowers. Tras el éxito de SS501, el artista emprendió su carrera en solitario, entregando aclamados álbumes como Break Down, LUCKY y ROUND 3. Además de su talento musical, Kim Hyun Joong ha demostrado sus habilidades actorales en dramas populares como Playful Kiss y When Time Stopped.

Las entradas para el concierto podrán adquirirse en www.passline.com a los siguientes precios:



Zona Black: ₡54.000*.

Zona Premium: ₡43.000*.

Zona General: ₡32.500*.

(*Más cargos por servicios).