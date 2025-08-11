Video: Joe Jonas y Demi Lovato reviven magia de ‘Camp Rock’

El pasado fin de semana, el MetLife Stadium de East Rutherford fue testigo de un emotivo reencuentro musical entre Joe Jonas y Demi Lovato, que emocionó a miles de fanáticos al interpretar juntos temas emblemáticos de la saga Camp Rock, a casi 15 años del estreno de la primera película.

Este momento especial ocurrió durante el inicio de la gira Jonas20: Greetings from your Hometown Tour, en la que Joe, junto a sus ﻿hermanos Nick y Kevin, celebran el 20 aniversario de la banda.



Joe Jonas, de 35 años, subió al escenario para interpretar el tema Gotta Find You, canción que interpretó en su papel como Shane Gray en Camp Rock (2008).

En un guiño al pasado, invitó a Demi Lovato, quien dio vida a Mitchie Torres, a unirse a la presentación. La colaboración incluyó los éxitos Wouldn’t Change a Thing y This Is Me (tema que se une con Gotta Find You): canciones que marcaron a toda una generación.



Durante el show, Joe confesó que no cantaba junto a Demi desde hacía casi una década, a lo que ella respondió que podría ser incluso más tiempo, mostrando una complicidad que trascendió el escenario.

Lovato compartió luego en sus redes sociales un divertido video con Jonas, recreando una escena icónica de Disney Channel, acompañado del mensaje: “Para los libros de historia”.

El gesto no pasó desapercibido para Jordan “Jutes” Lutes, esposo de Demi Lovato, quien expresó con humor su apoyo a través de comentarios y publicaciones en redes sociales, demostrando su orgullo por el momento vivido.





Joe Jonas y Demi Lovato mantuvieron una relación sentimental en 2010, poco después de protagonizar juntos Camp Rock. Aunque su noviazgo fue breve y terminó en cuestión de meses, ambos han mantenido una amistad cercana a lo largo de los años, lo que ha facilitado reencuentros como el reciente en el escenario.



Actualmente, Joe está separado de Sophie Turner tras su matrimonio y dos hijas, mientras que Demi contrajo matrimonio con Jutes en mayo de 2025 en California. Este encuentro musical también ha despertado especulaciones sobre la producción de una tercera película de Camp Rock. si será una reinterpretación con una nueva generación de artistas, similar a lo ocurrido con High School Musical: The Musical. Según medios internacionales , Disney está desarrollando una nueva entrega, aunque aún no se ha confirmado si contará con el elenco original o

Vea parte de la presentación en este video, compartido por un usuario de TikTok.



