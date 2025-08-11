Video: Joe Jonas y Demi Lovato reviven magia de ‘Camp Rock’
El reencuentro emocionó a miles de seguidores al interpretar juntos canciones icónicas de la exitosa saga de Disney, avivando los rumores sobre una posible tercera entrega de las películas.
El pasado fin de semana, el MetLife Stadium de East Rutherford fue testigo de un emotivo reencuentro musical entre Joe Jonas y Demi Lovato, que emocionó a miles de fanáticos al interpretar juntos temas emblemáticos de la saga Camp Rock, a casi 15 años del estreno de la primera película.
Este momento especial ocurrió durante el inicio de la gira Jonas20: Greetings from your Hometown Tour, en la que Joe, junto a sus
Joe Jonas, de 35 años, subió al escenario para interpretar el tema Gotta Find You, canción que interpretó en su papel como Shane Gray en Camp Rock (2008).
En un guiño al pasado, invitó a Demi Lovato, quien dio vida a Mitchie Torres, a unirse a la presentación. La colaboración incluyó los éxitos Wouldn’t Change a Thing y This Is Me (tema que se une con Gotta Find You): canciones que marcaron a toda una generación.
Durante el show, Joe confesó que no cantaba junto a Demi desde hacía casi una década, a lo que ella respondió que podría ser incluso más tiempo, mostrando una complicidad que trascendió el escenario.
Lovato compartió luego en sus redes sociales un divertido video con Jonas, recreando una escena icónica de Disney Channel, acompañado del mensaje: “Para los libros de historia”.
Actualmente, Joe está separado de Sophie Turner tras su matrimonio y dos hijas, mientras que Demi contrajo matrimonio con Jutes en mayo de 2025 en California.