Video: Ítalo Marenco y Nancy Dobles se reencuentran en set de ‘Buen Día’

Ítalo Marenco se prepara para iniciar su participación en el reality Mira quién baila 2 (MQB). Su visita al programa Buen Día no solo sirvió para promocionar el espacio televisivo, sino también para un reencuentro muy esperado con Nancy Dobles, presentadora del programa y amiga de años.



​“Yo creo que la última vez que lo vi fue cuando este 'huevón' me asustó en el Festival de la Luz”, recordó Nancy, arrancando risas en el set.

La presentadora contó que se conocen desde hace muchos años y que, aunque trabajaban en medios distintos, siempre mantuvieron un cariño especial:

​“Siempre nos veíamos en transmisiones, por ejemplo, el 2 de agosto nos saludábamos con abrazo. Era esa cordialidad que yo creo que hay un video donde estoy transmitiendo en vivo y él llega por detrás y roba cámara. Yo le dije: ‘Hola, te quiero, te admiro’, y él me respondió: ‘Hágame un SINPE’. El cariño y el respeto siempre han estado ahí”.

El reencuentro también tuvo momentos de nostalgia. Nancy recordó que trabajó con el papá de Ítalo en la película Enredados, la confusión, y cómo se habían encontrado años atrás en la gala de estreno. Ítalo, por su parte, destacó lo especial que era para él volver a compartir el set con alguien a quien admira profundamente:

​“Es impresionante cuando al fin te estás a la par de alguien que uno admira tanto. Le doy muchas gracias a Dios por esta oportunidad y por que la vida nos haya juntado también con mi mamá”.

En efecto, la mamá de Ítalo Marenco tuvo un papel fundamental en la carrera de Nancy. La presentadora recordó cómo la ayuda de la madre de Ítalo, quien le dio clases de dicción cuando ella entró por primera vez a trabajar en televisión, marcó su trayectoria:

“Fue muy especial conmigo porque tenía 22 años y prácticamente me echaron al agua. La mamá de Ítalo me ayudó muchísimo”, relató Nancy.

Ítalo no dejó pasar la oportunidad para expresar su gratitud y admiración:

“Ella cuidó mucho a mi papá, nos topábamos en todos lados y que la vida nos junte también…”. El intercambio entre ambos reflejó complicidad, respeto y afecto, mostrando al público una amistad que ha resistido el paso de los años.

Sin duda, un momento que los televidentes recordarán, y que añade un valor humano y cercano al estreno del reality que protagonizará Marenco, junto con otras nueve estrellas.

